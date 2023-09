Prozess am Landgericht Bonn Opfer hatte 4,4 Promille Alkohol im Blut

So war denn auch die Aussage des Opfers von diversen Gedächtnislücken gekennzeichnet und nach der Zeugenvernehmung zogen sich das Gericht sowie die Vertreter von Staatsanwaltschaft und Verteidiger Volker Fritze zu einem Rechtsgespräch zurück. Nach dem erneuten Einzug in den Verhandlungssaal verkündete die Vorsitzende Richterin Steffi Johann To Settel dann das Ergebnis der Besprechung: Das Verfahren wird auf Initiative der Staatsanwaltschaft gegen eine Zahlung von 1.200 Euro eingestellt.