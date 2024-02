24-Jähriger aus Bad Honnef vor Gericht Mann soll Tinder-Bekanntschaft vergewaltigt haben

„Ich hatte Lust auf Sex, wir hatten Sex.“ Ebenso knapp wie prägnant räumte ein junger Mann aus Bad Honnef den zentralen Punkt der Anklage ein. Der 24-Jährige muss sich seit Montag vor der 16. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten: Er soll laut Anklageschrift am 19. März vergangenen Jahres eine junge Frau in seiner Wohnung vergewaltigt haben.