Festival in Bad Honnef R(h)einspaziert lockt mit Brasspower und Kölschrock auf der Insel Grafenwerth

Hauptact ist diesmal die quirlige Brassband Druckluft, die seit vielen Jahren erfolgreich auf den verschiedensten Bühnen unterwegs sind. Unter dem Motto „Bunt, laut, live“ bringt die Gruppe ein Übermaß an Energie auf die Insel und verspricht eine bunte Brass-Party. Mit ihrer neuen Single „Disko-Akrobat“, die vor 25.000 Menschen in der Bonner Rheinaue ihre erfolgreiche Veröffentlichung gefeiert hat, ist die Band, die wie Querbeat wenige Jahre zuvor als Schülergruppe am Beueler Kardinal-Frings-Gymnasium gestartet war, bereit für ihren Open-Air-Auftritt in Bad Honnef.