Umbau in Bad Honnef beginnt im Herbst Radler-Slalom auf der Rommersdorfer Straße soll bald enden

Sicherer werden soll die Straße dennoch, für Radfahrer und ebenso für Fußgänger, so Jutta Schmidt vom städtischen Tiefbauamt. Dazu gehört zum einen Verkehrsberuhigung in einer Straße, in der ohnehin schon Tempo 30 gilt. Platz für Autos, aber auch bauliche Elemente sollen zusätzlich dafür sorgen, dass nicht schnell gefahren wird. Apropros Parkplätze: Freilich werden solche wegfallen: Von heute 34 sollen 18 bleiben, hatte es bereits 2022 geheißen. Gegen die Idee einer Quartiersgarage am Göttchesplatz, die Parkraum kompensieren könnte, hat sich wie berichtet eine Bürgerinitiative gegründet.