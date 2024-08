Wie geht es jetzt in Rhöndorf weiter? Baufirma für Radwege-Ausbau meldet Insolvenz an

Bad Honnef · Das Unternehmen MW Construct, das mit dem Ausbau des Radweges in Rhöndorf betreut ist, hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die Arbeiten? Die Stadt gibt Auskunft. Neuigkeiten gibt es auch zu den Arbeiten am Rheinradweg in Niederdollendorf.

01.08.2024 , 17:28 Uhr

Eine Reihe von L-Elementen auf der Baustelle in Rhöndorf Anfang Mai. Das Unternehmen, das die Arbeiten ausführt, hat Insolvenz angemeldet. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge