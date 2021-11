Bahnhof in Rhöndorf : Jugendlicher schlägt Zugbeleiter einen Zahn aus

Am Bahnhof in Rhöndorf hat ein Jugendlicher einem Zugbegleiter einen Zahn ausgeschlagen. Die Polzei sucht Zeugen. Foto: Homann/Frank Homann

Rhöndorf Ein Zugbegleiter wurde am Samstagabend in Rhöndorf unvermittelt von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Der Schlag war so heftig, dass der Mann dabei einen Zahn verlor. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einem 58-jährigen Zugbegleiter des RE8 am Bahnhof Rhöndorf mitten ins Gesicht geschlagen. Laut Polizeiangaben war der Zugbegleiter gegen 22 Uhr am Bahnhof ausgestiegen, um ein frisches Graffiti am Zug zu begutachten, als er auf vier Jugendliche traf, von denen einer ihn unvermittelt attackierte und ins Gesicht schlug. Der Zugbegleiter, der durch den Schlag einen Zahn verlor, konnte den in Richtung Innenstadt flüchtenden Täter wie folgt beschreiben: Jugendlich, ca. 1,80 Meter groß, muskulös, etwa 120 Kilogramm schwer, mit kurzen dunkelblonden Haaren.

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen, die die Tat am Samstagabend beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter der 0800/6 888 000 oder bei anderen Polizeidienstellen mit Hinweisen zu melden.

(ga)