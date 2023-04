Projekt für Kinder und Jugendliche „Bad Honnef tanzt“ dieses Jahr im Ratssaal

Das Programm

Von April bis inklusive Juni nutzen die Akteure von „Bad Honnef tanzt“ den zurzeit von der Verwaltung ungenutzten, zur energetischen Sanierung anstehenden Ratssaal im Rathaus für ihre Workshops und Kurse sowie danach für die unterschiedlichen Aufführungen. Den Start bildet am Samstag, 13. Mai, 18 Uhr, die Präsentation der Ergebnisse des Band-Camps; im Anschluss findet die Eröffnungsfeier statt.

Am Dienstag, 23. Mai, ist die Premiere des Hauptstückes „SOS Erde“ um 18 Uhr. Weitere Aufführungen sind am am Mittwoch, 24. Mai, 10 Uhr für Schulklassen sowie am selben Tag um 18 Uhr, am Donnerstag, 25. Mai, 10 Uhr, erneut für Schulklassen sowie ebenfalls um 18 Uhr und am Freitag, 26. Mai, 10 Uhr, für Schulklassen. Am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr, ist das Tanztheater für Kinder zu sehen, jeweils um 18 Uhr an beiden Tagen zeigen die Profis in einer Gala ihr Können. Am Samstag, 17. Juni, 18 Uhr, sind die jungen Choreografinnen und Choreografen und die Kinderkurse an der Reihe, ebenso am Sonntag, 18. Juni, 13 Uhr.

Jeden Samstag finden „Open classes“ statt, für die Minis (4 bis 6 Jahre) von 10 bis 11 Uhr, für die Youngsters (sieben bis zwölf Jahre) von 11 bis 12 Uhr, für die Adults (zwölf Jahre plus) von 12 bis 13 Uhr. Nicht nur die Teilnahme, auch der Besuch der Vorstellungen ist kostenfrei,. Da die Personenzahl im Ratssaal begrenzt ist, werden noch Regelungen für den Zugang getroffen. suc