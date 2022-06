Bad Honnef : Rhein-Sieg-Kreis genehmigt R(h)einspaziert-Festival auf Grafenwerth

Bad Honnef Der Rhein-Sieg-Kreis hat jetzt das Open-Air-Festival R(h)einspaziert auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth genehmigt. Der BUND lässt vorerst offen, ob er dagegen klagen wird. Allerdings sieht der Umweltverband das Festival nicht so kritisch wie vorherige Konzerte.

Post aus dem Siegburger Kreishaus erreichte jetzt den Bad Honnefer Stadtjugendring: Es ist die ersehnte sogenannte Einzelfallerlaubnis für R(h)einspaziert, den Open-Air-Festivaltag am Samstag, 13. August, auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth. Eingereicht wurde der Antrag seitens des Vereins, der das Festival unter freiem Himmel seit 30 Jahren ausrichtet, bereits am 8. Januar. Allerdings wurde auch R(h)einspaziert zum Gegenstand der juristischen Auseinandersetzung um die Insel als Veranstaltungsort.

Ob die BUND-Kreisgruppe die nun erteilte Genehmigung juristisch anfechten wird, ließ Achim Baumgartner, Sprecher der Kreisgruppe Rhein-Sieg des BUND, auf GA-Anfrage offen. Allerdings räumte er ein, dass der Umweltverband diese Art der Einzelveranstaltung weitaus weniger kritisch sieht als die für Juni und Juli geplanten Grafenwerth-Konzerte, die Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz nach Köln und Bonn verlegt hatte. „Der Kreis müsste allerdings schon einen sehr dürftigen Bescheid erstellen, damit wir das jetzt erneut gerichtlich klären lassen müssten“, sagte Baumgartner. „Das Gericht hat ja schon Hinweise gegeben, die beherzigt werden könnten. Die traditionelle Veranstaltung R(h)einspaziert hat es deutlich leichter, zugelassen zu werden, da es für sie in der Verordnung eine explizite Regelung gibt“, so der BUND-Kreissprecher.

Auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth finden während des Pfingstwochenendes keine Konzerte statt. Am späten Abend bestätigte das OVG das Verbot der Konzerte auf der Insel. Bereits am Nachmittag teilte Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz die Verlegung der Auftrittsorte mit.

OVG bestätigt Verbot : Veranstalter zieht Grafenwerth-Konzerte von Rheininsel ab Auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth finden während des Pfingstwochenendes keine Konzerte statt. Am späten Abend bestätigte das OVG das Verbot der Konzerte auf der Insel. Bereits am Nachmittag teilte Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz die Verlegung der Auftrittsorte mit.

Die für die Open-Air-Konzerte auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth in der vergangenen Woche aufgebaute Bühne ist wieder verschwunden. So rasch wird sie auch nicht zurückkehren: Die für Anfang Juli geplanten Konzerte von Zaz und Nick Mason sind nach Köln verlegt.

Zaz und Nick Mason spielen nicht in Bad Honnef : Grafenwerth-Konzerte ziehen nach Köln um Die für die Open-Air-Konzerte auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth in der vergangenen Woche aufgebaute Bühne ist wieder verschwunden. So rasch wird sie auch nicht zurückkehren: Die für Anfang Juli geplanten Konzerte von Zaz und Nick Mason sind nach Köln verlegt.

BUND-Kreisgruppe erklärt Eilantrag für erledigt an

Die Folge: Daraufhin hatte die BUND-Kreisgruppe erklärt, ihrerseits den noch laufenden Eilantrag am VG zu dieser Veranstaltung „für erledigt“ zu erklären, wie Baumgartner sagte. „Der Kreis ist dem Anliegen des Eilantrags ohne Gerichtsentscheidung inhaltlich nachgekommen“, so Baumgartner weiter.

Dialog um Zukunft der Rheininsel Grafenwerth

Und: Bei der Fülle an Wortmeldungen zum Thema Grafenwerth und insbesondere zur Absage und Verlegung der Konzerte waren – insbesondere von Politikerinnen und Politikern einige, die vorschlugen, mit dem BUND in den Dialog zu treten, um darüber zu sprechen, was auf Grafenwerth möglich ist. Dieser Dialog hat – in Teilen – bereits begonnen, erklärte Achim Baumgartner auf GA-Anfrage: Mit den Grünen Bad Honnef habe es ein konkretes (erstes) Treffen gegeben, und der CDU-Landtagsabgeordnete Jonathan Grunwald hatte ein Gespräch mit dem BUND-Landeschef Holger Sticht auch mit dem Ziel, weitere Gespräche anzustoßen, schilderte Baumgartner. „Auf unser eigenes schriftliches Gesprächsangebot vom 10. Juni gegenüber der Stadt Bad Honnef und dem Kreis gab es noch keine Rückmeldung der Stadt, der Kreis hat erst einmal abgesagt“, so der BUND-Kreissprecher. Im Austausch befände er sich auch mit dem Stadtjugendring und hoffe „auf einen konkreten Austausch für Zukünftiges“.