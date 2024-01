Schwerer Unfall B42 bei Rheinbreitbach wieder frei

Nachdem die Polizei die B42 bei Rheinbreitbach am Freitagnachmittag in beide Richtungen vollständig gesperrt hatte, ist die Strecke nun wieder frei befahrbar. Dort ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Honnef Süd/Rheinbreitbach gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, teilte die Polizei mit. Eine Frau, die mit ihrem Auto von Bonn kommend in Richtung Neuwied unterwegs war, war von der Straße abgekommen und auf der gegenüberliegenden Seite im Graben gelandet. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.