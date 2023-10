Letzte Abstimmungen laufen Ausbau des Rheinradweges in Rhöndorf könnte diesen Monat beginnen

Bad Honnefs Erster Beigeordneter Holger Heuser hatte vor zwei Wochen im Mobilitätsausschuss verkündet, dass die Arbeiten am schon am 9. Oktober starten sollen. Daraus ist offensichtlich nichts geworden. „Derzeit besteht noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Verkehrsführung der Umleitung. Hierzu findet in der kommenden Woche ein Termin mit den Beteiligten statt, in dem dann auch der Baubeginn festgelegt wird“, heißt es dazu von der Stadt. Ob die Verkehrsführung der Umleitung so bleibt wie angedacht, bleibt also abzuwarten.