Pegel im Siebengebirge steigt weiter : Rheinstrom flutet immer mehr Straßen

Siebengebirge Das Rhein-Hochwasser im Siebengebirge steigt weiter an – allerdings weniger stark als in den vergangenen Tagen befürchtet. Den Höhepunkt der Flut erwarten Experten für Freitagvormittag.

Weniger stark gestiegen, als in den vergangenen Tagen befürchtet, ist das Rhein-Hochwasser im Siebengebirge: Nach 7,57 Meter am Montag kletterte der Pegel bis Dienstagnachmittag auf 7,78 Meter. Für Mittwoch rechnet das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz mit fallenden Pegelständen. Laut Prognosen des Amtes soll das Hochwasser des Rheins aber am Donnerstag wieder ansteigen und am Freitagvormittag seinen Höchststand von 7,90 bis 8,30 Meter erreichen. „Die Hochwasserwelle ist wie Kaugummi langgezogen“, erklärte der Bonner Meteorologe Karsten Brandt auf GA-Anfrage. „Es sieht aber nicht danach aus, dass noch eine ganz große Welle auf uns zurollt“, so Brandt.