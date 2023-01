Edda und Karl Schürmann aus Rhöndorf : Der Uhrmacher von Adenauer und seine Frau feiern Diamanthochzeit

Rhöndorf Vor 60 Jahren gaben sich Edda und Uhrmachermeister Karl Schürmann das Ja-Wort. Nun feiert das Paar in Rhöndorf seine Diamanthochzeit.

Seit 60 Jahren sind sie ein starkes Team, heute feiern Karl und Edda Schürmann ihre Diamanthochzeit. „Ich würde sie immer wieder heiraten“, sagt der noch immer aktive Uhrmachermeister . Und seine Frau ergänzt: „Ich habe ihn stets an der lockeren Leine gelassen. Und damit bin ich gut gefahren.“ Vertrauen hatte stets höchste Priorität. Karl Schürmanns 90. Geburtstag wurde zum Dorffest. Ihre Diamanthochzeit begehen die im Vereinsleben des Ortes und dem der Nachbarstadt Königswinter tief verwurzelten Rhöndorfer nun im engsten Familienkreis 60 Jahre nach ihrer standesamtlichen Trauung am 18. Januar 1963.

100 Schützenbrüder standen Spalier

Kirchlich hatten die beliebten Jubilare damals am 15. Februar in der sauerländischen Heimat des Bräutigams geheiratet. Über 100 Schützenbrüder aus Königswinter standen Spalier vor der Pfarrkirche von Wormbach-Schmallenberg. Schürmann war Brudermeister der Sankt Sebastianus-Junggesellen-Schützenbruderschaft, mit der Hochzeit wechselte er zur Männer-Bruderschaft. Edda gehörte über 30 Jahre zu deren Hofstaat.

Angefangen hatte alles im März 1962 auf der Margarethenhöhe. Ob das Herz Karl Schürmanns schneller als seine Uhr schlug? Jedenfalls gefiel ihm die hübsche, aber scheue Kellnerin im Hotel Margarethenkreuz ungemein. Wirtin Charlotte Bachem vermittelte zwischen Karl und ihrer Mitarbeiterin Edda Malzahn. Und an deren 20. Geburtstag am 26. August 1962 verlobte sich das Paar.

Schwere Zeiten lagen hinter der Braut. Als Kleinkind erlebte sie die Vertreibung aus ihrer pommerschen Heimat Treblin. Ihr Vater war von russischem Militär vergiftet worden. Die Mutter musste sich mit ihren sieben Kindern allein in den Westen durchschlagen. Nach der Schulzeit in Winterscheid im Bröltal arbeitete Edda im Büro einer Zahnarztpraxis. Zwei Jahre als Erzieherin in Mailand folgten. Das Margarethenkreuz war ihre nächste und so schicksalhafte berufliche Station.

Karl Schürmann wurde am 22. August 1931 in Harbecke geboren. Als Uhrmacher-Geselle heuerte er bei Meister Herkenrath in Königswinter an. 1960, drei Jahre nach seiner Meisterprüfung, übernahm er diesen Laden und führte ihn 28 Jahre lang. Als Edda in sein Leben trat, war schnell klar, dass sie im Juwelier- und Uhrengeschäft mitwirken sollte. Deshalb volontierte sie für ein Jahr bei einem Goldschmiedemeister. Die Eheleute bilden seither ein eingespieltes Team. Edda Schürmann: „Ich bin Karls rechte Hand.“