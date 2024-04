Putzaktion der Rhöndorfer Feuerwehr Was der Trevi-Brunnen in Rom und der Ziepchensbrunnen gemeinsam haben

Währenddessen bestaunten die Pänz die Kiemenatmer in den Bottichen: Karpfen-König Emil II. als würdiger Nachfolger des zahmen Emil I., der mehr als 20 Jahre alt war, als ihn Diebe entwendeten. 1994 hatte er als Geschenk an Profittlichs Vater Einzug gehalten. Neuerdings werden immer wieder Fische gestohlen, so Profittlich, dessen Familie die Fische-Bande vom Ziepchen seit jeher betreut. In dem Nass tummeln sich außerdem Schleien, Goldfische und -orfen.