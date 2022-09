Waldbrand in Rhöndorf : Feuerwehrleute in Lebensgefahr: Geheimes Munitionslager drohte zu explodieren

Direkt neben dem Brand lagerte unter einer grüner Plane (rechts im Bild) eine größere Menge Munition. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Ein Routineeinsatz der Feuerwehr aus Bad Honnef wäre am Freitagabend beinahe in einer Katastrophe geendet. In Rhöndorf hatten rund drei Hektar Wald im Flammen gestanden – direkt neben einem geheimen Lager mit reichlich Munition, Handgranaten und anderen Kampfmitteln, das einem Heimatforscher gehörte.



Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel und Ralf Klodt

Am Ende sollen es gerade einmal rund 30 Zentimeter gewesen sein, die die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von Bad Honnef von einer zunächst als Routineeinsatz gestarteten Brandbekämpfung und einer größeren Katastrophe trennten. Denn hätte sich der Brand, der am Freitagabend oberhalb des Konrad-Adenauer-Hauses am Ende des Eulenhardtweges in Rhöndorf ausgebrochen war, nur 30 Zentimeter weiter ausgedehnt, wäre es wahrscheinlich zu einer riesigen Explosion gekommen. Und die hätte die Feuerwehrleute wie aus dem Nichts überrascht und höchstwahrscheinlich mindestens mehrere Schwerverletzte zur Folge gehabt.

„Hunderte Patronen und Handgranaten gefunden“

„Wir haben so ein Schwein da oben gehabt“, sagte einer der beteiligten Einsatzkräfte dem GA. „Wir haben so viele Kampfmittel da oben gefunden, mit scharfer Munition, hunderte Patronen aller Größen, Handgranaten und so weiter.“

Das hochexplosive Material soll nach GA-Informationen lediglich abgedeckt unter einer Plane im Freien hinter dem Haupthaus gelagert haben. Weitere militärische Utensilien stapelten sich in einer Hütte. Und genau dort soll das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache auch ausgebrochen sein und sich dann blitzschnell auf das benachbarte Waldstück ausgebreitet haben. Am Ende standen rund drei Hektar Land in Flammen.

Zunächst hatte alles wie ein Routineeinsatz ausgesehen: Die Feuerwehr war am Freitag gegen 17.45 Uhr mit einem Großaufgebot ausgerückt, nachdem mehrere Anwohner Rauch gemeldet hatten. Da sich das Feuer jedoch schnell ausbreitete, wurden immer mehr Kräfte entsandt. Am Ende waren sämtliche Einheiten aus Bad Honnef vor Ort. Zunächst galt es, genügend Löschwasser an den schwer zugänglichen Brandort zu bekommen. Dazu mussten zeitaufwändig unter anderem Schläuche auf einer Länge von rund 800 Metern ausgerollt werden. Da sich zwischenzeitlich das Feuer so weiter ausbreiten konnte, konzentrierten sich die Einsatzkräfte schwerpunktmäßig auf die Flammen im Wald, um eine noch größere Brandfläche zu verhindern. Den Schuppen, wo das Feuer mutmaßlich seinen Anfang genommen hatte, ließ man dagegen kontrolliert abbrennen.

Feuerwehrkräfte ahnten zunächst nichts von der Gefahr

Dass sich jedoch im Inneren der Hütte und unter der nur wenige Meter weiter entfernt liegenden Plane größere Mengen Munition und andere Kampfmittel befanden, ahnten die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt nicht. Erst als es in und neben der Hütte zu mehreren kleineren Detonationen kam, schwante den Einsatzkräften Böses. Es gelang ihnen schließlich, die Flammen zu stoppen und so die Gefahr einer größeren Explosion abzuwenden.

Nach GA-Information wurden noch während des Feuerwehreinsatzes Experten des Kampfmittelräumdienstes angefordert, die bei der näheren Erkundung des Einsatzortes auf die nicht unerhebliche Menge von Kampfmitteln stieß.

Wie der GA weiter erfuhr, soll das Gelände einem Heimatforscher gehören, der sich vor allem mit der Geschichte Bad Honnefs zur Zeit des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. „Der Mann ist auf jeden Fall ein Sammler von Militaria“, bestätigte Polizeisprecher Robert Scholten am Samstagabend im Gespräch mit dem GA.

Offenbar schon mehrere Einsätze des Ordnungsamtes bei Hausbesitzer

Nach GA-Informationen soll es bei dem Mann in der Vergangenheit bereits mehrere Einsätze des Ordnungsamtes gegeben haben. Dabei sollen auch Kampfmittel gefunden worden sein. Auch am Freitagabend waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort.

Wie Scholten bestätigte, soll der Hausbesitzer noch am Freitagabend wegen einer „psychischen Beeinträchtigung“ in eine Klinik eingewiesen worden sein.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet