Kultur und Unterhaltung Der Musikpavillon von Rhöndorf bekommt ein neues Gesicht

Mit einer neuen Konzertreihe wurde der Pavillon auf dem Ziepchesplatz wach geküsst: „Musik im Pavillon“ war gleich im ersten Corona-Sommer 2020 der Hit. Auch in den Folgejahren ließen es die Macher krachen. Dass das Publikum nicht „hautnah“ mit den Künstlern auf dem „Grünen Hügel von Rhöndorf“ Kontakt hatte, lag allerdings nicht nur an Maskenpflicht und Abstandsgebot, sondern auch an der Gestaltung des Geländes. Durch eine Baumaßnahme sollen die Besucher bald näher an die Bühne heranrücken.