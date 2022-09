Waffen wären bei Brand beinahe explodiert : Polizei entfernt umfangreiches Munitionslager in Rhöndorf

In diesem Schuppen nahm der Brand mutmaßlich seinen Anfang, ehe die Flammen schnell auf den umliegenden Wald übersprangen. Auch hier sollen Militärutensilien gelagert haben. Foto: Ralf Klodt

Rhöndorf Was nach einem Routineeinsatz aussah, hätte am Freitag schnell in einer Katastrophe enden können. Einsatzkräfte entdeckten bei einem Brand in Rhöndorf ein Munitionslager das nur wenige Zentimeter vom Feuer entfernt war. Nun hat die Polizei mit Sichtung und Abtransport des Waffenlagers begonnen.

Nachdem bei einem Brand in Rhöndorf am Freitag beinahe ein privates Waffen- und Munitionslager explodiert wäre, begann die Polizei am Montag mit der Sichtung und Bewertung des „umfangreichen Fundes“, wie Polizeisprecher Robert Scholten sagte. Lediglich von einer Plane bedeckt hatte ein Anwohner zahlreiche Patronen und andere Kampfmittel im Freien gelagert. Wie Scholten erklärte, seien aktuell Spezialisten des Fachkommissariats für die Ermittlung von Brandursachen und möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz vor Ort, um die Waffenteile in Augenschein zu nehmen. Klassifizierung und Abtransport könnten unter Umständen mehrere Tage andauern.

Je nachdem wie die Sichtung auf dem abgesperrten Gelände an einem Rhöndorfer Privathaus ausfällt, würden zusätzliche Entschärfungskräfte des LKA hinzugezogen, erklärte der Polizeisprecher. Sofern alle Kampfmittel klassifiziert seien, würden Waffen sowie unproblematische Munition gesichert und asserviert werden. Je nach Fund könne aber auch die Vernichtung einzelner Teile infrage kommen.

Waffensammler war dem Ordnungsamt bekannt

Wie das Ordnungsamt der Stadt Bad Honnef am Anfrage des GA mitteilte, hatte es im vergangenen Jahr bereits zwei Mal Kontakt zu dem Mann gegeben, der den Beamten als Heimatforscher und Sammler von Kampfmitteln bekannt war. In beiden Fällen hatte der Mann von sich aus Kampfmittelfunde angezeigt, welche durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen abgeholt und beseitig wurden.

Wie die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigte, ist eine solche Anzeige beim Besitz oder nach der Entdeckung von Kampfmitteln gesetzlich vorgeschrieben. Wer dennoch Kampfmittel sucht, sammelt oder bearbeitet, begeht laut Bezirksregierung eine Ordnungswidrigkeit, die im mit einer Geldstrafe von bis zu 25 000 Euro geahndet werden kann.

Nach Angabe des Ordnungsamtes hatte es im Anschluss an die zwei Vorfälle jedoch keinen weiteren Kontakt gegeben. Erkenntnisse darüber, dass der Mann weitere Kampfmittelfunde hatte und diese auf privatem Grund lagere, habe es nicht gegeben. Die Polizei Bonn prüft nun in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz. Wie Pressesprecher Scholten bestätigte, sei der Besitzer aufgrund „psychischer Beeinträchtigung“ noch am Freitagabend in eine Klinik eingewiesen worden.

Nur 30 Zentimeter fehlten zur Katastrophe

Ob der Brand seinen Ursprung wie vermutet in einer Hütte des Anwohners hatte, wird noch von den Brandermittlern untersucht. Auch dort, in direkter Umgebung des Haupthauses und der dahinterliegenden Plane samt Munitionsdepot, sollen militärische Utensilien gesammelt worden sein. Mehrere kleinere Detonationen hatten die Einsatzkräfte am Abend erst darauf aufmerksam gemacht. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Ausbruch des Feuers und dem Material besteht ist aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.