Traditionelle Winzerfeste am Rhein: Rhöndorf und Unkel eröffnen die Weinfestsaison

Parallel zu Rhöndorf fand auch das Wein- und Heimatfest in Unkel statt, so mit dem Festumzug. Im Zentrum: Burgundia Maria II. Bis 8. September finden noch die Unkeler Kunst- und Weintage statt, mit Veranstaltungen und Ausstellungen in der Altstadt; Ausrichter ist der Kunstverein Unkel. Es folgen Wein- und Winzerfeste in Erpel ab dem 13. September sowie in Königswinter vom 3. bis 6. Oktober.