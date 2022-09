Gartenfest in Rhöndorf : Wie Konrad Adenauer in Nachbars Garten Terrassen anlegte

Bad Honnef Wie war Konrad Adenauer eigentlich als Mensch und als Nachbar: Beim Gartenfest im Rhöndorfer Adenauerhaus gab es ein Zeitzeugen-Erzählcafé - bei dem von der Nachbarin bis zum Polizeibeamten viele Menschen eine Menge zu berichten hatten.

1939 waren die Eltern mit ihren fünf Kindern von Berlin nach Rhöndorf gezogen. „Unsere Familien hatten sofort zusammengefunden, sie einte die Gesinnung.“ Sie vermutete, dass Adenauer und ihr Vater, der Ministerialrat in Berlin war, sich 1934 in der Reichshauptstadt kennengelernt hatten.

Freundschaft, die der Gartenzaun nicht trennen kann

Sie erzählte, wie Adenauer durch ihren Garten gegangen war und den Ratschlag erteilte, so wie er Terrassen anzulegen. „Er fing an, bei uns Terrassen zu bauen. Reste sind heute noch zu sehen.“ Eines Tages während der NS-Zeit kam Adenauer-Tochter Libet zu den Schüllers mit der Nachricht, dass der Vater abgeholt worden sei. Der Schreck sei groß gewesen.

Adenauer gibt Nachbarstochter als seine Nichte aus

Professor Molt meinte: „Konrad Adenauer war mein erster Chef.“ 1960 hatte der Politikwissenschaftler und Afrika-Experte, der in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war, die Leitung der Politischen Akademie Eichholz übernommen. „Da habe ich ihn kennengelernt. Adenauer war ein Herr. Solche Herren gibt es nicht mehr.“ Als das Institut für internationale Solidarität gegründet werden sollte, war Adenauer nicht einverstanden. „Der Name war ihm zu sozialistisch“, so Molt. Als er erfuhr, dass es ein Buch der Jesuiten gebe über den christlichen Solidarismus, sei er einverstanden gewesen.

Professor Merten bestätigte das. „Er sagte: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Das Volk hat im das abgenommen.“ Merten war drei Monate in der Sonderwache Rhöndorf tätig. „Meine schlimmste Zeit als Polizist. Adenauer war unnahbar. Er legte zwei Finger an die Hutkrempe und ging vorbei ohne ein Wort.“

Mit rund 30 Leuten sei die Sonderwache besetzt gewesen. Zwei Posten waren am Tag aktiv – einer am Eingang, einer hinterm Haus; in der Nacht waren zwei Hundeführer hinterm Haus und ein Posten stand vorn. Oder er saß vielleicht mal und war eingeschlafen oder rauchte – dann habe Adenauer-Sohn Paul dem Dienststellenleiter eine Beschwerde geschrieben. Ebenso, wenn die Diensthunde in der Nacht gebellt hatten. „Aber Adenauer hatte selbst Rottweiler Cäsar, der bellte auch. Manchmal haben wir ihn auch zum Bellen gebracht.“ Mit einem Stockschlag auf das Dach des Zwingers. „Wir nannten Paul den ,Spion Gottes aus der Dachluke‘.“