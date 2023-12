Traditionsveranstaltung auf dem Rhöndorfer Ziepchensplatz Rhöndorfer Bürgerverein erwägt für die Zukunft zweitägigen Weihnachtsmarkt

Die Besucher des Rhöndorfer Weihnachtsmarktes wurden am Sonntag nicht von Schneeflocken, sondern von der Sonne geküsst. Es machte einfach Freude, über den Ziepchens­platz zu schlendern und die Angebote an den Ständen in Augenschein zu nehmen. Nachmittags verteilte Nikolaus (Ulrich Berres) gemeinsam mit Bürgermeister Otto Neuhoff Weckmänner an die Pänz. Die schöne Nachricht: In Zukunft wird der Markt vielleicht auf zwei Tage ausgedehnt.