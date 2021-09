Ausstellung im Kunstraum Bad Honnef : Rolf Tiemann bringt Satire auf die Leinwand

BAD HONNEF Bei der Ausstellung der Werke von Rolf Tiemann im Kunstraum darf herzhaft gelacht werden. Der Künstler nimmt in seinen Bildern nicht nur die Politik aufs Korn.

Tiemanns Sache ist die satirische Kunst in Vollendung. Gelegentlich erklingt herzhaftes Lachen unter den Besuchern der Ausstellung am Rathausplatz. Da ist das typische Touristenpaar vor der Kulisse von Venedig – und in einer Ecke direkt hinter den beiden hockt ein Hund. „Der Kot in Venedig – ein tatsächliches Problem“, titelte Tiemann, abgeleitet von Heinrich Manns Novelle „Der Tod in Venedig“.