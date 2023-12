Weihnachtsessen in Bad Honnef Rotkohl, Klöße und viele Gesprächsthemen im Alten Rathaus

„Das Essen ist super. Schön, dass es diese Veranstaltung gibt“, sagte Angelika Bünk. Mit mehreren Frauen sitzt sie beim Weihnachtsessen unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ an einem der runden Tische im Restaurant „Altes Rathaus“. Fast 50 Gäste waren am Freitag der Einladung gefolgt und labten sich nicht nur an den köstlichen Speisen, sondern vor allem auch an den Gesprächen, die sich mit den Tischnachbarn ergaben.