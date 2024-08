Wochenendplatz am Rederscheider Weg Neues Baugebiet in Aegidienberg-Rottbitze geplant

Rottbitze · Jahre der Ungewissheit prägten die Geschichte des ehemaligen Wochenendplatzes in Aegidienberg-Rottbitze am Rederscheider Weg. Vor allem für die ehemaligen Pächter. 2016 ersteigerte die Stadt Bad Honnef das Areal und plant dort nun ein neues Wohngebiet. Ein Blick in Historie und Zukunft des Geländes.

20.08.2024 , 15:49 Uhr

Vor vier Jahren präsentierten der seinerzeitige Chef des Planungsamtes Fabio Pinto (r.) und Kollegen die Pläne für das ehemalige Wochenendgebiet am Rederscheider Weg. Jetzt soll es damit weitergehen. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen