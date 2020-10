Umzug der Gesamtschule Bad Honnef abgeschlossen : Sankt Josef hat ein neues Dach über dem Kopf

Das Außengerüst am Haus Magdalena erhält mit den alten Kapellenfenstern einen besonderen Hingucker. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die erzbischöfliche Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef ist in den Neubau umgezogen, am Montag startet dort für aktuell 628 Schüler der Unterricht. Beim Vorab-Blick hinter die Kulissen bestechen die vielen Details. Und auch die christliche Schulhistorie hat ihren Platz.



Bei diesem Werkraum werden selbst gestandene Handwerker neidisch. Modernste Werkbänke warten darauf, dass an ihnen geschraubt und gehämmert wird. Auch in den naturwissenschaflichen Fachräumen, in der Lehrküche und in den Klassenräumen, die sich jeweils um einen „Marktplatz“ gruppieren, ist alles bereit für den Start der Real- und Gesamtschule Sankt Josef im neuen Gebäude. Zumindest fast, noch warten etliche Kartons etwa im Lehrerzimmer darauf, ausgepackt zu werden. Was freilich noch fehlt, sind die Hauptpersonen: die Schüler. Ab Montag werden sie, die Lehrer und das ganze Team den Neubau mit Leben füllen.

850 Kartons und jede Menge Mobilar

Lange christliche Tradition Höhere Töchterschule und Lazarett Der Schulstandort Sankt Josef fußt auf einer langen, christlich geprägten Geschichte. 1886/87 kauften die Franziskanerinnen von Nonnenwerth die frühere Thelensche Besitzung zur Gründung des Sankt-Joseph-Klosters. 1900 startete die Schule für Höhere Töchter, 1902 wurde in der Villa Thelen eine Handarbeitsschule eröffnet. Während des Ersten Weltkriegs und bis 1919 diente Sankt Joseph zeitweise als Lazarett. 1934 strich das nationalsozialistische Regime den Staatszuschuss; 1936 ordneten die Machthaber den Abbau der Schule an. Es folgte eine Zeit als Hilfskrankenhaus und Lehrerinnenbildungsanstalt des Staates. 1948 entstand an Sankt Joseph, damals noch mit ph, das erste belgische Gymnasium auf deutschem Boden. 1954 übernahmen die Schwestern wieder die Trägerschaft der Schule, die seit 1979 „Private Realschule Sankt Josef“ hieß. Im selben Jahr waren erstmals Jungen zugelassen. 1993 übernahm das Erzbistum Köln die Trägerschaft.

„Wir haben 850 Kartons gepackt und den Umzug auch genutzt, um auszumisten“, erzählt Schulleiter Stefan Rost beim Rundgang durch die Schule. Der beginnt im denkmalgeschützten, renovierten Haus Magdalena, das neu die Verwaltung beherbergt. Während im Sekretariat Karton nach Karton geleert wird, werkeln draußen Glasbauer an letzten Details: Die Glasfenster der ehemaligen Schulkapelle zieren das Gerüst der Feuertreppe. Die Fenster, die von hinten beleuchtet werden, sind nur ein äußeres Zeichen dafür, dass die christliche Tradition mit umgezogen ist. So zieren die Schülergenerationen vertrauten Reliefe der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael – Zeichen für Glaube, Liebe, Hoffnung – das Foyer und wacht die Statue des Heiligen Josef, die einst in der Kapelle stand, über das Treppenhaus.

Spirituelle Atmosphäre

Ein besonderer Blickfang ist der Josef-Raum, ein „Raum im Raum“ im Foyer, der sowohl offen als auch über eine variable Wand geschlossen genutzt werden kann. Auch dort Liebe zum Detail: „Das sind die Josef-Winkel, Josef war schließlich Zimmermann“, erläutert Rost die besondere Gestaltung der Außenwand zum großen Entrée hin, auf das bei der Planung besonderer Wert gelegt wurde. Im Inneren seien alle Möglichkeiten gegeben, „damit hier eine spirituelle Atmosphäre entstehen kann“, so der Schulleiter. Dimmbares Licht gehört dazu, Musik ist möglich dank moderner Audioanlage. Ein Bildschirm eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, den Raum für Unterricht zu nutzen.

Ein Lehrerzimmer samt „Philosophengarten“

Der Namenspatron ist auch auf der Rückseite des Josef-Raums präsent: Ein großer aramäischer Schriftzug und zahllose kleine Übersetzungen, die auch den rheinischen Jupp nicht aussparen, sind dort zu lesen. Dort vorbei geht es zum späteren Übergang zur Turnhalle und zum Lehrerzimmer. Feste Plätze für die heute 44 Lehrer – im Endausbau der Schule mit dann rund 800 statt der heute 628 Schüler werden es an die 75 sein – sind perdu. Jeder Lehrer hat zwei Fächer, „Türmchenbildung am Platz“ soll es nicht mehr geben. Es gibt feste PC-Arbeitsplätze sowie Dockingstationen, über die das Schulnetz angesteuert werden kann. Im Sommer lockt die Freiluftzone: Der angrenzende Garten trägt schon den Spitznamen „Philosophengarten“.

Nicht nur der Umzug hat generalstabsmäßig geklappt, so Rost; eine Woche hat das Umzugsunternehmen KTS gebraucht, um den Altbau besenrein zu machen. Auch der Bau selbst ist eine Punktlandung: Erster Spatenstich war im Februar 2019, der Fertigstellungstermin Herbst 2020 wurde exakt gehalten.

Erzbistum investiert 32 Millionen Euro

Den Schulneubau lässt sich das Erzbistum Köln, seit 1993 Träger der Schule, einiges kosten. Rund 32 Millionen Euro werden investiert. Für die 2016 neu gestartete Gesamtschule ist ein Neubau mit rund 8000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstanden. Die Turnhalle wird rund 1700 Quadratmeter groß. Das Architekturbüro Hausmann Architekten aus Aachen konzipierte eine Clusterschule, bei der Klassen- und Gruppenräume einen Verbund bilden mit jeweils einem „Marktplatz“.

„Daran merkt man, dass die Architekten auf Schulbauten absolut spezialisiert sind“, so Rost. Gemünzt ist seine Bemerkung auf die vielen Details vom Anschluss für den Kühlwagen an der Mensaanlieferung bis hin zur Gesamtgestaltung und -aufteilung des Gebäudes, die auf Flure verzichtet. Der Raum wird so nicht nur extrem gut genutzt, sondern unterstreicht das pädagogische Konzept. Sitzmöglichkeiten auf den Marktplätzen gehören ebenso dazu wie Desks, an denen in Gruppen gearbeitet werden kann. WLAN im ganzen Gebäude, moderne Beamer in den Klassen und sogenannte „Active Boards“ in den Fachräumen runden das Konzept ab.

Josef-Forum multifunktional nutzbar

Hinter dem großen Forum, das auch fürs Essen genutzt wird, befindet sich der Raum für Darstellen und Gestalten – ein perfektes „Backoffice“ auch für Veranstaltungen im Forum, das für maximal 300 Zuschauer bestuhlt werden kann. Mit einer hochmodernen Lüftungsanlage zusätzlich zu den großen Fenstern ist die neue Schule auch für Pandemiezeiten bestens gerüstet. Rost: „In einer Stunde findet ein kompletter Luftaustausch statt.“

„Wenn die Turnhalle steht, ist dort Platz für Veranstaltungen mit bis zu 800 Leuten“, so Rost. Im Frühjahr soll der Neubau beginnen. Die Turnhalle wird gegenüber dem Altbau etwas zurückversetzt und deutlich flacher sein. Und noch etwas ist neu: die Adresse. „Von nun an lautet die Postanschrift Königin-Sophie-Straße 10. Wir finden das toll, schließlich hat Königin Sophie einst in der Villa Thelen gekurt.“ Die Villa Thelen war ab 1900 die Keimzelle der Schule. „Unter Denkmalschutz stand sie aber nie“, so Rost; zu oft und zu massiv waren die Umbauten.

Foto: Frank Homann Josef allüberall: Der große Schriftzug in der Mitte ist aramäisch, drumherum stehen Übersetzungen des Namens – inklusive des rheinischen Jupp.

