Vorfahrt für Radfahrer : Das Schmelztal ist am Wochenende autofrei

Mit dem Fahrrad durch das Schmelztal, noch dazu mit einem historischen: Am Sonntag, 12. Juni, ist die kurvige Strecke in Bad Honnef autofrei. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Am Sonntag, 12. Juni, gehört die sechs Kilometer lange Strecke im Schmelztal alleine den Radfahrern. Das ganze Wochenende liegt der Fokus auf umweltfreundlicher Mobilität.



Vorfahrt für Radfahrer: Zum zweiten Mal gehört das Schmelztal zwischen dem Bad Honnefer Tal und Aegidienberg für einen Tag ganz und gar all jene, die ohne Motor von A nach B kommen. Am Samstag, 11. Juni, findet von 14 bis 18 Uhr das „Fest der Flicken“ statt. Am Tag darauf, Sonntag, 12. Juni, bleibt das Schmelztal zwischen 10 und 18 Uhr komplett autofrei. Das Wochenende steht im Fokus umweltfreundlicher Mobilität. Und dabei ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt: In Workshops werden Anregungen gesammelt, wie dem Radverkehr bei Straßenplanungen mehr zur Geltung verholfen werden kann.

Mitwirkung der Bürger ist gefragt

Insgesamt drei Workshops werden angeboten. Ziel ist es, sich einerseits über Planungen zu informieren, andererseits Wünsche und Anregungen einzubringen. Die Stadt wolle „mehr Menschen öfter auf das Rad bringen“, so Johanna Högner, Leiterin der Wirtschaftsförderung: „Das können wir schaffen, wenn wir unsere Straßen und Plätze aus einer neuen Perspektive sehen und alle Verkehrsmittel in unsere Planungen integrieren.“ Einige Veränderungen seien in der Stadt schon sichtbar. Nicht nur wandele sich das Mobilitätsverhalten, auch werde das Radfahren etappenweise komfortabler und sicherer gemacht.

Im Workshop an der Ecke Rommersdorfer Straße/Bergstraße gehe es um ein für alle verträglicheres Straßenklima durch Maßnahmen, die das Radfahren begünstigen. Interessante Diskussionen mit Anwohner und Schülern, die hier mit Rad zur Schule fahren, erwartet die Stadt zu den Planungen für den Ausbau der Straße.

Weyermannallee ist am Samstag für Autos gesperrt

An der Weyermannallee hingegen können Passanten erleben, wie sich eine Sperrung für Autos und alles Motorisierte auf die Aufenthaltsqualität auswirken. Sitzgelegenheit und ein Coffee Bike laden zum Verweilen ein. An einem Planungstisch besteht die Möglichkeit, sich anhand der fertigen Zeichnungen für die künftige Weyermannallee mit Stiften und Modellen selbst als Straßenplaner zu versuchen. Am Marktplatz schließlich bittet die Stadt um Hinweise, wo in Bad Honnef Abstellanlagen für Fahrräder gewünscht sind. Dafür können Teilnehmende auf einem drei mal drei Meter messenden Kartenteppich Fähnchen an die richtigen Stellen setzen.

Wer sich in mindestens einem der drei Workshops engagiert, erhält ein Bändchen und darf sich damit am Coffee Bike in der Weyermannallee kostenlos Kaffeevarianten abholen. Außerdem gibt es an der Ecke Rommersdorfer Straße/Bergstraße für alle Personen mit Bändchen einen kostenlosen Fahrradcheck: Die Fahrradwerkstatt, eine ehrenamtliche Initiative, checkt die Fahrräder durch und nimmt kleine Reparaturen sofort vor. Die drei Workshops, der Fahrradcheck und das Coffee Bike laufen von 14 bis 18 Uhr.

Vereine beteiligen sich

Am Sonntag, 12. Juni, wird das Schmelztal für den motorisierten Verkehr gesperrt. Auf den Wanderparkplätzen gibt es Speisen und Getränke. „Nach der sehr positiven Resonanz im vergangenen Jahr wiederholen wir das autofreie Schmelztal sehr gern“, so Högner. Das Schmelztal sei damit neu und ganz anders zu entdecken. Am Parkplatz Stellweg bietet die „Jugend für Blaulicht“ vom Jugend-Rot-Kreuz, der Jugendfeuerwehr und der THW-Jugend Spiele und Verpflegung für Kinder an.

Buslinie verkehrt am Sonntag nicht