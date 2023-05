Straße war gesperrt Fünf Verletzte bei Unfällen im Schmelztal

Bei zwei Unfällen am Dienstagmorgen im Schmelztal sind fünf Personen teils schwer verletzt worden. Auf der Schmelztalstraße in Bad Honnef hat zunächst gegen 7.30 Uhr ein 19-Jähriger die Kontrolle über seinen Ford Fiesta verloren. Er kam in einer Spitzkehre von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Wie die Rettungskräfte vor Ort mitteilten, erlitt der Mann schwere Verletzungen.