Projekt Obstwiesenpädagogik : Schüler aus Bad Honnef lernen mit Schafen

Bad Honnef Drei Klassen des Gymnasiums Schloss Hagerhof haben die Biologische Station im Mucherwiesental besucht. Der Unterricht im Grünen ist Teil des Projekts Obstwiesenpädagogik.

Der Ausflug ins Grüne war Teil des Projekts Obstwiesenpädagogik. An vier Modulen erlebten die Mädchen und Jungen der Klassen 6a, 7a und 7c Natur pur. Dicht umringt war das Gatter, hinter dem vier Schafe der Rasse weiße ungehörnte Heidschnucken standen. Lukas Schreck präsentierte die Heidschnucken von der Biologischen Station in Eitorf und beantwortete den Kindern alle Fragen.

„Personalausweis“ für Schafe

Warum etwa haben die Tiere Ohrmarken an beiden Ohren? Die sind so etwas wie ein „Personalausweis“. Und warum tragen sie an beiden Ohren diese Kennzeichnung? Weil beim Weiden in kratzigen Dornenhecken auch schon mal eine hängenbleiben kann. Ein Mädchen fragte, ob die Schafe wissen, wie sie aussehen. Zumindest können sie sich 30 bis 40 Gesichter merken – die aus ihrer Herde und auch die der sie umsorgenden Menschen, erklärte Lukas Schreck. Er zeigte den Schülern die bemerkenswerten Augen. Schafe haben waagerecht langgezogene Pupillen und somit ein weites Sehfeld – quasi ein Panoramablick auf den Boden beim Grasen. Sie können so auch lauernde Raubtiere frühzeitig erkennen.