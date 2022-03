Frühlingsaktion im Reitersdorfer Park : Schüler aus Bad Honnef setzen sich für Bienen ein

Zum Wohle der Bienen: Schüler der Drachenfelsschule beteiligen sich an einer Frühlingsaktion im Reitersdorfer Park. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Schüler der Drachenfelsschule und der Privatschule Schloss Hagerhof aus Bad Honnef haben das Insektenhotel im Reitersdorfer Park erneuert. Die Aktion gehörte zum Aufbau des Bad Honnefer Bienenweges.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Schüler der Drachenfelsschule und der Privatschule Schloss Hagerhof waren jetzt im Reitersdorfer Park fleißig – alles zum Wohle von Wildbiene & Co. Die Hagerhofer bestückten das Insektenhotel an der Nordseite des Areals neu und installierten Rankhilfen für schmetterlingsfreundliche Blühpflanzen. Die Drachenfelsschüler setzten selbst gezogenes Grün aus ihrem Drachenparadies vor der Schule in Niederdollendorf und streuten außerdem Samen wie Klatschmohn, Kornrade, Glockenblume oder Lichtnelke von dort auf einem frisch angelegten, bienenfreundlichen Beet neben der 700 Quadratmeter großen Wildblumenwiese des Parks, die gerade erst gefräst und frisch eingesät worden ist. Ein Paradies für alles, was brummt und summt.

Die Aktion gehörte zum Aufbau des Bad Honnefer Bienenweges, der vom Netzwerk „Bad Honnef lernt Nachhaltigkeit“ initiiert wurde. Bürgermeister Otto Neuhoff dankte den Schülern für ihren Einsatz und auch den Netzwerkpartnern für die Unterstützung. Netzwerkkoordinatorin Maria-Elisabeth Loevenich freute sich über die Anwesenheit der Partner – von Vertretern des Lions-Clubs Bad Honnef über die Internationale Hochschule und das Abwasserwerk bis hin zur Bad Honnef AG. Sie staunten nicht schlecht, mit welcher Geschicklichkeit die Schüler ans Werk gingen. Vorarbeiten hatten bereits Mitarbeiter des städtischen Bauhofes unter Leitung von Philipp Siegel geleistet.

Kinder kümmern sich um Pflanzen

Cornelia Weiß, Lehrerin an der Drachenfelsschule und Leiterin des Naturgartens „Drachenparadies“, kam mit mehreren Körben, prall gefüllt mit Pflanzen. Unter ihrer Regie setzten die Kinder die Pflanzen ein: „Passt auf, dass die Wurzeln in der Erde sind.“ Und Cornelia Weiß erläuterte, um welche Pflanzen es sich handelt. So war etwa zu erfahren, dass die Wilde Karde mit ihren blauvioletten Blüten im Sommer für die Hummeln von Bedeutung ist und sich im Winter die Stieglitze von den Samen ernähren.

Silvano setzte die Akelei ein, Fynn den Natterkopf. Suha half dabei. „Das macht richtig Spaß“, sagte sie. Fynn will später sogar Landschaftsgärtner werden. Auch Abdul, Ferdinand, Adrian und Alicia kümmerten sich um Wiesensalbei, Taubenskabiose, Färberkamille, Johanneskraut und Fingerhut. In einigen Monaten werden sie blühend ihren großen Auftritt haben. „Wir schauen uns das an“, sagte Cornelia Weiß. „Alle Pflanzen werden von den Wildbienen beflogen“, erklärte sie.

Neue „Möbelstücke“ für das Insektenhotel

Und die emsigen Tierchen finden nun wieder eine prächtige Herberge im Reitersdorfer Park. Denn: Schüler der Umwelt-AG der Hagerhof-Schule möbelten unter Leitung von Dirk Krämer das bereits bestehende Insektenhotel frisch auf. Sie hatten in der AG Baumscheiben durchlöchert oder Bambusrohre in Büchsen angeordnet. Diese „Möbelstücke“ sind fantastische Einflugschneisen ins Fünf-Sterne-Hotel. Aber auch ein Sandbeet soll noch entstehen. Krämer: „Die Hälfte der Wildbienen lebt in der Erde.“

Neuntklässler vom Hagerhof hatten darüber hinaus mit Lehrer Nils Christian Rankhilfen aus Holz nach eigenen Entwürfen gebaut. Demnächst werden dort einheimische Pflanzen wie Geißblatt und Clematis gepflanzt – ein Paradies für Schmetterlinge.