Streit um Bebauungspläne an Sankt Josef : Schüler demonstrieren in Bad Honnef für Erhalt des Sportplatzes

Bad Honnef Die Diskussion um den Sportplatz der Real- und Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef reißt nicht ab. Rund 80 Schülerinnen und Schüler haben jetzt am Rande einer Sitzung der Politik für den Erhalt des Platzes demonstriert.

Die Baupläne für den Sportplatz an Sankt Josef in Bad Honnef erhitzen weiter die Gemüter. Am Fortgang des Verfahrens änderte das am Dienstag erstmal nichts. Im Fachausschuss am Abend ging es lediglich um eine Mitteilung zum Stand der Dinge, der da laut Verwaltung so aussieht: Auch heute schon, ohne Bebauungsplan, könnte der Eigentümer auf Baurecht pochen. Die Grünen kündigten an, im neuen Jahr zu beantragen, den Sportplatz in einem gesonderten Verfahren als solchen festschreiben zu wollen. Die Diskussion geht damit 2022 weiter.