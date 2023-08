Siegerehrung im Adenauerhaus Deutsch-französische Meisterleistungen

Der erste Preis ging an Marlena Neukirchen, die die Jury mit einem Vergleich des Englischunterrichts in Frankreich und Deutschland überzeugte. In ihrer Facharbeit stellte sie die Schulsysteme, Unterrichtsmethoden und die unterschiedliche Bedeutung der englischen Sprache in den Nachbarländern gegenüber. Franziska Voigt gewann den zweiten Preis mit einer Analyse des Films „Frantz“ von François Ozon, in dem es um die von Gewalt und Kriegen geprägte deutsch-französische Geschichte geht.