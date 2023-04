Initiative in Bad Honnef für Schulanfänger Tolle Motive auf farbenfrohen Tornistern

Die Schulranzenaktion springt da helfend ein. „Seit 12 Jahren gibt es die Schulranzenaktion als ökumenisches Projekt in der Stadt“, erklärte Hiltrud Bennemann, Mitinitiatorin der Aktion. Die Kinder werden in den Bad Honnefer Kindergartentagesstätten für die unterstützende Aktion ausgewählt. Die i-Dötzchen dürfen sich dann die Motive aus Prospekten aussuchen. In den vergangenen 12 Jahren wurden jeweils zwischen 16 bis über 30 Ranzen angefragt. In diesem Jahr waren es 32 Tornister.