Bad Honnef gründet Netzwerk Kinderschutz „Beziehungsarbeit ist extrem wichtig in der Schulsozialarbeit“

Der Fall der neunjährigen Anna im Jahr 2010 hatte die Menschen in Bad Honnef und Königswinter aufgeschreckt. Mitten unter ihnen war ein Kind gewaltsam aus dem Leben gerissen worden. Aber wie sind solche Fälle zu verhindern? Durch eine Stärkung der Kommunikation und Kooperation aller Akteure, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun haben. In der Stadt Bad Honnef hat sich dazu das Netzwerk Kinderschutz gebildet mit dem Ziel einer effektiven Kooperation im Fall einer Kindeswohlgefährdung. Beim ersten Austausch mit Vertretern von Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Schulen, Gesundheitswesen unter Leitung des Honnefer Jugendamtes nahm auch Sarah Grabinski, Sozialarbeiterin der Gesamtschule Sankt Josef, teil. Das neue Schuljahr beginnt bald – einige Fragen an die 53-Jährige.