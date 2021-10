Fraktionsvorsitz der CDU Bad Honnef zum 1. November vakant : Sebastian Wolff gibt sein Ratsmandat ab

Bad Honnef Innerhalb von nur einer Woche muss die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bad Honnef die zweite wichtige Personaländerung verkraften: Nach Hansjörg Tamoj, baupolitischer Sprecher seiner Fraktion, kündigt auch der langjährige Fraktionschef Sebastian Wolff seinen Rückzug an. Der 45-Jährige nennt berufliche und private Gründe als Auslöser.

Nur wenige Tage, nachdem der baupolitische Sprecher Hansjörg Tamoj seinen Rückzug angekündigt hat, muss die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bad Honnef einen weiteren Aderlass verkraften: Sebastian Wolff, Fraktionsvorsitzender seit 17 Jahren, legt sein Ratsmandat Ende Oktober nieder. Das teilte der 45-Jährige am Freitag mit. Auslöser sind laut Wolff eine neue berufliche Herausforderung sowie auch private Gründe. Beides zusammen sei mit der auch zeitaufwendigen Arbeit in einem politischen Ehrenamt nicht vereinbar. Über die Nachfolge werde alsbald entschieden, teilte CDU-Stadtverbandschef Jonathan Grundwald mit und dankte Wolff für seinen langjährigen Einsatz.

Seit 22 Jahren Stadtratsmitglied

Wolff gehört seit 22 Jahren dem Rat an; 17 Jahre war er Chef der CDU-Fraktion, wurde als solcher nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr noch einmal bestätigt. Wolff arbeitete während seiner kommunalpolitischen Laufbahn in verschiedenen Fachausschüssen mit, so als Vorsitzender des Verkehrsausschusses, im Planungs- sowie im Vergabeausschuss. 2014 bewarb er sich für die CDU auf den Posten des Bürgermeisters, musste sich dann aber im ersten Wahlgang seinen Mitbewerbern Otto Neuhoff (parteilos) und Guido Leiwig (SPD) geschlagen geben. 2020 stellte die Bad Honnefer CDU mit dem Wahlsieger von 2014 Otto Neuhoff erstmals einen Nicht-Christdemokraten auf, mit erklärter Unterstützung auch von seinem ehemaligen Gegenkandididaten Wolff, der der Verwaltung jetzt eine gute Zusammenarbeit bescheinigte.