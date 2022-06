GA-Sommerserie 2022 : Sieben Orte, die Sie in Rhöndorf gesehen haben sollten

Blick vom Ulanendenkmal am Südhang des Drachenfels auf Rhöndorf und den Rhein. Foto: Bernhard Hartmann

Serie Bonn Der Bad Honnefer Ortsteil Rhöndorf hat neben dem Adenauerhaus noch einiges mehr zu bieten.

Es ist kein weiter Fußweg vom Rhöndorfer Bahnhof zum Ulanendenkmal, das weithin sichtbar am Südhang des Drachenfels gelegen ist. Und auch die Höhenmeter vorbei an den Weinreben der örtlichen Winzer sind ganz gut zu bewältigen. Wenn man Rhöndorf besucht, lohnt es sich auf jeden Fall, als erstes diese kleine Anstrengung auf sich zu nehmen. Denn von dem 115 Meter über dem Meeresspiegel angelegten Denkmal lässt sich die Aussicht auf den malerischen, direkt am Rhein gelegenen Ortsteil der Stadt Bad Honnef sehr schön genießen. Und wenn man auf einer der Bänke Platz nimmt und den Blick ein wenig schweifen lässt, wird man aus der Ferne schon ein paar Sehenswürdigkeiten ausmachen können, deren Besuch die Vorfreude auf den Abstieg ins Dorf erhöhen. Zum Beispiel das Haus im Turm, das mit Restaurant, Weinhandlung und einem wunderbaren, mit altem Baumbestand und moderner Kunst bestückten Park lockt, die kleine Kapelle, die wie eine kleine Insel auf der Hauptstraße des Ortes gleich neben dem Anwesen des Winzers Karl-Heinz Broel gelegen ist. Oder den Ziepchensplatz, wo man zum Beispiel im Café Profittlich einkehren kann. Aber natürlich ist auch das Denkmal selbst einen Blick wert. Dass es an dieser Stelle steht, verdankt sich allerdings eher einem Zufall. Denn eigentlich sollten die im Ersten Weltkrieg Gefallenen des Ulanen-Regiments „Großherzog Friedrich von Baden“ Nr. 7 in ihrer Garnisonsstadt Saarbrücken mit einem Denkmal geehrt werden. Doch wegen der Anbindung des Saargebietes nach dem Krieg an Frankreich, war dies nicht möglich. Die Entscheidung für den endgültigen Standort fiel, nachdem die Mutter des aus Rhöndorf stammenden Ulanen Ludwig Lantz das Grundstück für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatte. So wurde das Denkmal am Südhang des Drachenfelsens am 27. September 1925 eingeweiht.

Die Geschichte des ältesten, mitten im Ortszentrum gelegenen Gebäudes von Rhöndorf reicht bis in 13. Jahrhundert zurück. Ursprünglich war das „Haus im Turm“ Sitz der Ritterfamilie „von Roendorp“. An die mittelalterliche Historie erinnert heute jedoch nicht mehr viel. Die wohl gravierendsten Veränderungen erfuhr das Gebäude, nachdem der Kölner Material- und Farbwarenhändler Johann Theodor Essingh (1789–1847) es Anfang des 19. Jahrhunderts kaufte und hier seinen Sommersitz bezog. Nach und nach verwandelte sich das alte Anwesen in ein klassizistisches Herrenhaus. Zwei Jahren nach Essinghs Tod heiratete seine Tochter und Erbin Maria Katharina (1827–1908) den Kölner Bankier Franz Merkens (1823–1905), dessen Name die Villa jahrzehntelang tragen sollte. Letzte Besitzerin aus der Familie war Ghislaine Merkens (1897–1992), deren Herz offenbar nicht sehr an dem Haus hing: 1937 beantragte sie sogar, es abzureißen und das Anwesen als Bauland zu nutzen. Ohne Erfolg. 1963 verkaufte sie es schließlich an das Erzbistum Köln, das es als Landesvolkshochschule nutzte. Doch längst ist auch das sechs Jahrzehnte währende kirchliche Zwischenspiel Geschichte. Im Sommer 2006 übernahm der Bonner Weinunternehmer Bernd G. Siebdrat die Villa und gab ihr den ursprünglichen „Haus im Turm“ Namen zurück. Mit einem Weingut, das die Familie in Unkel betreibt, dem Gutsausschank im Innenhof und dem Gasthaus knüpft die Inhaberfamilie an historische Traditionen an. Der Besuch des Anwesens lohnt sich auch wegen der Parkanlage mit ihrem alten Baumbestand und den Skulpturen von Künstlern wie Jeppe Hein oder Andreas Schmitten. Aufgestellt hat sie die Kunstenthusiastin Andra Lauffs-Wegner. Im Haus Hedwig nebenan betreibt sie seit 2014 das überregional viel beachtete Kunstforum „Kunst am Turm“, kurz: KAT_A, wo man auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre herausragende Sammlung bestaunen kann. Gemeinsam mit dem Sammler Markus Kramer zeigt sie in diesen Räumen derzeit Arbeiten von Thomas Ruff. Infos gibt es unter hausimturm.de und kat-a.de.

Der bequemste Weg vom Ziepchensplatz zum Adenauerhaus führt ein paar Meter die Löwenburgstraße entlang. Dann biegt man rechts in die Konrad-Adenauer-Straße ab, deren Name zu dem schmalen Pfad nicht so recht passen will. Im weiteren Verlauf wird der Weg immerhin zu einer Stichstraße. Dort wurden in der jüngsten Vergangenheit gleich reihenweise alte Häuser abgerissen. Und neue entstehen. Das Spektrum reicht vom gigantischen Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage mit 31 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit ebenso vielen Stellplätzen. Die massive Bebauung des Ortsteils wird von vielen Rhöndorfern eher kritisch gesehen. Das am Hang gelegene Wohnhaus Konrad Adenauers ist indes eine echte Attraktion. Wegen des herrlichen Ausblicks vom Rosengarten und der Boccia-Bahn aus ebenso wie wegen der original belassenen Einrichtung im Inneren. Noch mehr über Adenauer verrät die 2017 erneuerte Dauerausstellung, die im Gebäude der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus untergebracht ist. Infos unter adenauerhaus.de.

Wer nach Rhöndorf reisen möchte, braucht eigentlich kein Auto. Zwar führt die Abfahrt der B 42 in wenigen Sekunden ins Herz der Ortschaft, doch ist die Konkurrenz um Parkplätze nicht zu unterschätzen. Der zentrale Ziepchensplatz ist meist ebenso gut frequentiert wie die Parkmöglichkeiten in den umliegenden Anwohnerstraßen. Wer mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) anreist, kann die Sache wesentlich entspannter angehen. Die Verbindungen sind jeweils sehr gut. Radfahrerinnen und Radfahrer können schon den Weg zum Ziel machen, wenn sie etwa von Bonn kommend die wunderschöne Strecke am Rhein entlang nach Rhöndorf fahren. Wer linksrheinisch unterwegs ist, überquert am besten in Königswinter den Rhein mit der Fähre. Nutzer des ÖPNV haben die Qual der Wahl. Sie können das Nahverkehrsnetz des Bundesbahn ebenso in Anspruch nehmen wie die Stadtbahnlinie 66. Die Haltestelle Rhöndorf liegt gleich am DB-Bahnhof. Von dort sind es nur wenige hundert Meter bis zum Ortskern.

9 Bilder Tipps für eine Tour in Rhöndorf

Im Sommer trifft man sich in Rhöndorf auf dem Ziepchensplatz gern zum Konzert. Vor dem Musikpavillon, der nach einem Entwurf des Architekten Fritz Breuhaus de Groot entstand, versammeln sich dann gern schon mal bei einem Glas Wein ein paar Hundert Menschen, um jazzigen Klängen zu lauschen. Der Drachenfels im Hintergrund bietet dafür die spektakuläre Kulisse. Die Initiatoren der Jazzreihe, Thomas Heyer, Ernst Nellessen und Peter Profittlich haben in Zusammenarbeit mit dem Kölner Club King Georg auch für dieses Jahr ein paar hochkarätige Programme zusammengestellt, die allein schon einen Ausflug nach Rhöndorf wert sind. Am 8. Juli spielt das Tobias Haug Trio, am 15. Juli folgt das Matthias Strucken Quartett und am 22. Juli erobert das Trio um den Bonner Jazzpianisten Marcus Schinkel die Bühne. Zusammen mit dem Bad Honnefer Neurochirurgen und Musiker Johannes Kuchta führen sie ihr auch überregional extrem erfolgreiches „Voyager IV“-Programm auf, das auf Emerson Lake & Palmers Mussorgski-Adaption „Pictures At An Exhibition“ basiert. Am 29. Juli spielt das Chris Mehler Quartett, und am 5. August beendet das Sextett Wolperath um „Musik im Pavillon“-Gastgeber Thomas Heyer (Gesang) und Ernst Nellessen (Saxofon) die beliebte Reihe.

Der Winzer Karl-Heinz Broel ist ein Rhöndorfer Urgestein. Er hält mit Leidenschaft die lange Weinbautradition seiner Familie aufrecht, die bis ins Jahr 1742 zurückreicht. Bis heute ist das historische Anwesen vis-à-vis der kleinen Kapelle auf der Hauptstraße prägender Blickfang am Ort. Das von Firmengründer Karl Broel (1882-1920) aufgebaute Weingut stammt aus dem Jahre 1905. Da es von diesem einzig verbliebenen Winzerbetrieb in Rhöndorf aus nur ein paar Schritte bis zum Bahnhof sind, lohnt es sich vor der Abreise noch einen kleinen Abstecher zu machen und den ein oder anderen Wein der Sorten Riesling, Kerner, Scheurebe oder Rivaner zu verkosten, die alle am Südhang des Drachenfels wachsen. Und wenn man schon mal da ist, empfiehlt es sich, gleich den Weinkeller zu besichtigen. Telefonische Anmeldung ist unter 0151 70309206 möglich. Informationen im Internet: weingutbroel.de . Die Adresse trägt übrigens den Namen des Firmengründers: Karl-Broel-Straße 3.