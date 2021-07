Wanderwege im Schmelztal gesperrt : Bäume im Siebengebirge werden nach Käfer- und Pilzbefall gefällt

Bad Honnef Wegen Borkenkäfer- und Fäulnispilzbefall müssen Fichten im Bad Honnefer Stadtwald gefällt werden. Für Wanderer im Schmelztal gibt es dadurch Einschränkungen.

Im Schmelztal haben Borkenkäfer erneut großen Schaden verursacht und mehrere absterbende Fichten im Bereich von Wanderwegen hinterlassen. Die beiden extremen Trockenjahre 2018 und 2019 haben dem Fichtenwald nachhaltig zugesetzt, die Schäden durch die Borkenkäfer haben zudem in den vergangenen Jahren schon für riesige Kahlflächen im Stadtwald gesorgt. Jetzt muss vom Borkenkäfer befallenes Holz erneut mittels moderner Forstmaschinen eingeschlagen werden, teilte das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft am Dienstag mit.

Sicherheit auf den Wanderwegen ist gefährdet

Der Grund: Fäulnisplize greifen die abgestorbenen Fichten an, was sie weiter destabilisiert und die Sicherheit auf den angrenzenden Wanderwegen gefährdet. Die eingeschlagenen Stämme werden von den Mitarbeitern des Regionalforstamts aus dem Wald mithilfe moderner Forstmaschinen an den nahegelegenen Wanderparkplatz Schmelztal transportiert und dort dann von dort per Lkw ins Sägewerk abgefahren.