Corona-Impfungen im Siebengebirge : Hausärzte kommen mit dem Impfen nicht hinterher

In der Corona-Schwerpunktpraxis von Klaus Weckbecker werden bis zu 200 Menschen am Tag geimpft. Foto: Frank Homann

SIebengebirge Zwei Ärzte aus dem Siebengebirge berichten über die enorme Belastung durch die hohe Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff. Beschimpfungen seien keine Seltenheit.

Zur Zeit der Corona-Impfungen einen Hausarzt zu erreichen, gleicht einer echten Herausforderung. Bei vielen Ärzten ist das Telefon durchgehend besetzt, teilweise wird über eine Ansage gebeten, sich per E-Mail zu melden. „Wir mussten uns ein Praxishandy anschaffen, um Patienten noch selbst anrufen zu können“, erzählt Thomas Hoffmann. In seiner Praxis in Heisterbacherrott impfen der Mediziner und sein Team an zwei Tagen in der Woche rund 100 Menschen. Zwei seiner vier Mitarbeiterinnen seien seit Start der Impfkampagne mit nichts anderem beschäftigt, als Impftermine zu koordinieren und zu organisieren.