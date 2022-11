Pflanzsaison im Forstrevier : Landwirtschaftsministerin greift im Siebengebirge selbst zum Spaten

Siebengebirge Im Klimawandel braucht es einen anpassungsfähigen Mischwald. Entsprechende Pflanzungen finden auch im Siebengebirge statt – am Montag mit prominenter Unterstützung: Silke Gorißen, NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz griff zur Eröffnung der Pflanzsaison selbst zum Spaten.

1,2 Millionen Bäume pflanzte das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft in den vergangenen drei Jahren. 300 000 Pflanzen sollen in den nächsten Monaten in die Erde gesetzt werden. Am Montag griff Silke Gorißen, die für den Forst zuständige NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, mitten im Siebengebirge zum Spaten, um die neue Pflanzsaison zu eröffnen.

Eichen, Hainbuchen, Linden und Kirschen wachsen an der L 83

Die Ministerin setzte eine Eiche ein, assistiert von Thomas Kämmerling, dem Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Stephan Schütte, dem Chef des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft, und Forstwirtschaftsmeister Jörg Olbert aus dem Forstbetriebsbezirk Siebengebirge. An einem Osthang an der L 83 zwischen Ittenbach und Aegidienberg wollen die Forstleute auf drei Hektar neben Eichen auch Hainbuchen, Linden und Kirschen platzieren.

135 000 Hektar Wald in NRW seien sogenannte Schadflächen, so Gorißen weiter. Der größte Teil entstand, weil von Borkenkäfern befallene Fichten gefällt werden mussten, um die Ausbreitung der Schädlinge einzudämmen. Die Ministerin: „Wir brauchen gesunde und kräftige, klimaangepasste Mischwälder – sie sind besser geschützt gegen Hitze, Trockenheit und Schädlingsbefall. Die Wiederbewaldung ist eine wichtige Aufgabe, die noch mehr in Schwung kommen muss.“ In diesem Zusammenhang rief sie dazu auf, die Fördermittel des Landes zur Wiederbewaldung abzurufen. „Im laufenden Jahr stehen noch Gelder zur Verfügung. Das Land steht an der Seite der Waldbesitzer. “