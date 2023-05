„7 auf einen Streich“ Neuer Rekord bei Volkswanderung durchs Siebengebirge

Sieben auf einen Streich

Während sich am Sonntag um kurz vor 10 Uhr am Start von „Sieben auf einen Streich“ noch die letzten Wanderer auf den Weg begeben, werden auf dem Parkplatz an der Stadtbahn-Endhaltestelle schon die ersten Knöllchen verteilt. Da die Parkplätze schnell belegt waren, hatten manche Teilnehmer auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit ihr Auto verbotswidrig abgestellt, was wiederum die Busse behindert und die Ordnungshüter auf den Plan gerufen hat.

Fünf Autos hätten am Ende abgeschleppt werden müssen, wie Skiclub-Vorsitzender Matthias Hupperich berichtet. Das Ordnungsamt habe aber versucht, Kulanz walten zu lassen. qg