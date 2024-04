Umbau und Neueröffnung Zwei neue gastronomische Ziele im Siebengebirge

Bad Honnef/Königswinter · Raus aus dem Weinkeller, rein in die eigene Gastronomie: Das Weingut Pieper aus Rhöndorf hat seine Gaststube Jesuiter Hof in der Königswinterer Altstadt in eine Weinbar umgebaut. Zudem steht in Oderdollendorf eine Neueröffnung an.

17.04.2024 , 11:33 Uhr

Auf die neue Gastronomie inmitten der Königswinterer Altstadt stoßen Heike Pieper (von links), Felix Pieper und Bobbi Pieper im neuen „Kabinett 1695, Weinbar im Jesuiter Hof“ an. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer