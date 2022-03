Siebengebirge und Kreis Neuwied : Kommunen bereiten sich auf hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Bad Honnef/Asbach Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine erreichen die Region. Die Hilfsbereitschaft ist groß, allerdings werden weiterer Wohnraum und ehrenamtliche Helfer gesucht. Die Kommunen im Siebengebirge und im Kreis Neuwied richten spezielle Portale ein, um alle Hilfen zu koordinieren.

Geflüchtete werden gebeten, sich bei der Stadt zu melden

Wichtig sei auch die schnelle Erfassung der Geflüchteten aus der Ukraine im Stadtgebiet. Heuser: „Egal, ob in einer eigenen oder in einer vermittelten Wohnung, ob bei Familienangehörigen oder bei Freunden: Alle Geflüchteten aus der Ukraine, die derzeit in Bad Honnef wohnen, werden gebeten, sich einmal kurz bei der Stadt zu melden, sofern dies nicht bereits geschehen ist.“ Dazu reiche ein Handyfoto oder eine Kopie des Passes sowie die aktuelle Adresse in Bad Honnef per E-Mail an die Stadt. Dadurch könne der Bedarf an Hilfen besser geplant werden. Benötigt werde auch weiterer Wohnraum. Bislang sei es, mit Ausnahme etwa einer Großfamilie, gelungen, die geflüchteten Personen in privaten Wohnungen unterzubringen. Die Solidarität in Bad Honnef sei beispiellos.