Unfälle im Siebengebirge Warum Pedelecs immer häufiger in der Unfall-Statistik landen

In diesem Punkt unterscheidet sich die Verkehrsunfallstatistik für die Städte Bad Honnef und Königswinter nicht von der für das gesamte Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums (PP) Bonn: Auch im Siebengebirge gibt es Unfälle mit sogenannten Pedelecs - aber vor allem jene mit E-Scootern haben zugenommen. Die gute Nachricht immerhin: Die Zahl der Unfälle in den Siebengebirgsstädten hat, im Gegensatz zum gesamten Gebiet des PP Bonn mit zusätzlich noch der Stadt Bonn und sechs Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen im Linksrheinischen, insgesamt etwas abgenommen. Und ein Todesopfer war 2023 nicht zu beklagen. Keinen Eingang in die Statistik freilich findet der Unfall-Hotspot im Siebengebirge überhaupt: Die Autobahn 3, auf der es immer wieder heftig kracht, liegt in der Zuständigkeit der Autobahnpolizei Köln, nicht des PP Bonn.