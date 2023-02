Wegen Klimaschutz : Siebengebirgsgymnasium entscheidet gegen Klassenfahrten per Flugreise

Bad Honnef Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ hat selbstredend nie abgehoben. Anders sah es bislang mit Klassenfahrten im reellen Leben aus. Das Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef verzichtet nun darauf.

Jeder Einzelne muss etwas tun, um das Klima zu schützen: So lautet eine Quintessenz zum Klimaschutzkonzept Bad Honnef, das im Sommer verabschiedet werden soll (der GA berichtete). Einen Beitrag leistet das städtische Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef: Künftig soll es dort aus Gründen des Klimaschutzes keine Klassenfahrten per Flugreise mehr geben, beschloss die Schulkonferenz – kein fliegendes Klassenzimmer also mehr am Sibi. Allerdings: Es gibt Ausnahmen von der Regel. Andere Schulen verzichten ebenso auf Flugreisen.