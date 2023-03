HelpForce Honnef : Siebte Hilfsfahrt aus Bad Honnef geht ins ukrainische Grenzgebiet

Hilfstransporte in die Ukraine : „Die Bad Honnefer haben ein großes Herz“ Das Team von HelpForceHonnef sammelt Hilfsgüter für Menschen in der Ukraine. Vieles wird dort gebraucht und per Lastwagen vom Siebengebirge in die Ostslowakei, nahe der ukrainischen Grenze gebracht. Initiator Michael Lingenthal spricht über die schwierigen Transporte, die der 74-Jährige per Lastagen selbst erledigt.