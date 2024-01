Interview mit Lena Sibbing „Wir sehen bei jungen Menschen auch zunehmend eine starke Verunsicherung“

Sibbing: Da ist zum Beispiel ein starkes Überforderungserleben bei der Berufswahl. Das vielfältige Angebot macht es ihnen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Zugleich fühlen die jungen Menschen heutzutage einen großen Selbstoptimierungsdruck. Gerade in Zeiten von Social Media, wo die Welt von Superlativen suggeriert wird, setzt das die Jugendlichen enorm unter Druck. Die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie schürt ebenso Ängste wie das sich stark verändernde Rollenverständnis von Mann und Frau. Nicht zuletzt führte die drei Jahre währende Corona-Pandemie dazu, dass sich die sozialen Kontakte in den digitalen Raum verlagert haben. Einige haben den Sprung zurück in die Realität nicht geschafft.

Ich habe den Eindruck, dass wir unterm Strich in einer Gesellschaft des Überflusses leben. Den jungen Menschen wird suggeriert, es ist alles erreichbar, die Vielfalt ist nur da, um gelebt zu werden. Dabei haben junge Leute nicht die erforderliche Resilienz, um das für sich auf ein realistisches Maß herunterzubrechen.