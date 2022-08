Preisexplosion : So gehen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis mit hohen Baukosten um

Die Kosten für den Campus Meckenheim sind auf rund 100 Millionen Euro gestiegen. Der Stadtrat hat mit Blick auf die aktuelle Situation die Notbremse gezogen und die Ausschreibung der Aufträge gestoppt. Foto: Petra Reuter

Rhein-Sieg-Kreis Die stetig steigenden Baukosten treffen nicht nur private Bauherren. Auch die Kommunen leiden darunter. Plastisches Beispiel dafür sind vielerorts die Schulneubauten oder -sanierungen.

Klimafreundlich, modern ausgestattet, den neuesten Sicherheitsstandards entsprechend: Schulgebäude sind oftmals lange diskutierte Bauvorhaben und Vorzeigeobjekte für Kommunen. Aber was tun, wenn das veranschlagte Budget gesprengt wird, weil die Handwerkerkosten explodieren? Der GA hat sich im Rhein-Sieg-Kreis umgehört.

Ausschreibungsverfahren gestoppt

Meckenheim hat bei einem Prestigeprojekt die Notbremse gezogen: Der Neubau der Geschwister-Scholl-Hauptschule und des Konrad-Adenauer-Gymnasiums auf dem neuen Schulcampus liegt derzeit auf Eis. Nachdem im Februar das öffentliche Ausschreibungsverfahren gestartet war, kassierte der Stadtrat das Projekt vorerst wieder. „Seitens der Verwaltung und der Politik bestand die Befürchtung, dass keine ausreichende Anzahl an Interessenten ein Angebot abgeben kann, da mit verlässlichen Zahlen und Kosten zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkuliert werden kann“, erklärt Stadtsprecherin Marion Lübbehüsen. Die zu erwartende Verteuerung dürfte nach der Sommerpause in den politischen Gremien zur Diskussion gestellt werden. Die Gesamtkosten waren zuletzt auf rund 100 Millionen Euro gestiegen.

Bornheim rechnet beim Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule (HBG) mit mindestens 20 Prozent Mehrkosten, sagt Stadtsprecher Christoph Lüttgen, veranschlagt waren bislang 62 Millionen Euro. Bei der Ausschreibung von handwerklichen Leistungen würden derzeit häufig keine oder nur überteuerte Angebote vorgelegt. Der Planungsprozess für die HBG sei nahezu abgeschlossen. Die größte Herausforderung dabei: Einerseits habe sich die Verwaltung das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein, andererseits müsse auch so kostengünstig wie möglich gebaut werden. Das sei auch infolge hoher Brandschutzauflagen schwierig. Bauprojekte vor der Ausführung noch zu verschlanken sei extrem zeitraubend, gibt Lüttgen zu bedenken.

Die Gemeinde Swisttal macht darauf aufmerksam, dass das Gesamtbudget für Bauvorhaben endlich sei. Mehrkosten, die bereits in der Planungsphase abzusehen seien, würden mit den zur Verfügung stehenden Mitteln abgeglichen – und nötigenfalls würden einige Projekte dann zurückgestellt, erklärt Pressesprecher Bernd Kreuer. Aktuell sei das nicht der Fall, allerdings gebe es Projekte, die aus anderen Gründen vorerst nicht weiter verfolgt werden. Die ursprünglich dafür vorgesehenen Mittel würden zur Deckung der Mehrkosten aktiver Projekte genutzt. Sich bei längerfristigen Aufträgen mit Preisgleitklauseln gegen explodierende Kosten abzusichern, erfordere „einen hohen administrativen Aufwand“ und müsse im Einzelfall geprüft werden.

Aus 40 sind 100 Millionen Euro geworden

Die Stadt Siegburg baute 1973 das Schulzentrum Neuenhof. In dem damals modernen Bau waren Haupt- und Realschule untergebracht. 2017 wurden die ersten Pläne für einen Neubau vorgestellt: Auf rund 40 Millionen schätzten die Planer die Kosten zu dem Zeitpunkt.

Seitdem sind die Baukosten überall explodiert. Bei der jüngsten Berechnung, nur fünf Jahre nach der ersten Planung, war die Stadt bei Kosten von 101 Millionen für den Bildungscampus angelangt – und baute vorausschauend zusätzlich zwei Puffer von je zehn Millionen Euro für Unvorhersehbares ein. „Richtig sparen lässt sich nach unserer Auffassung nicht“, sagt Stadtsprecher Jan Gerull. Kappe die Stadt einzelne Funktionen wie den Theaterschatz, die neue Mensa oder die Gestaltung des Außenbereiches, spare sie auf Kosten des Gesamtkonzepts Bildungscampus. Andere denkbare Posten machen nach Ansicht der Stadt in der Summe keinen wirklichen Unterschied und gingen zu Lasten von Qualität und Nachhaltigkeit.

Auch abwarten sei keine Alternative. „Welche Kosten wir in einem, drei oder fünf Jahren haben, weiß realistisch niemand“, so Gerull. „Schülerinnen und Schüler müssen schlichtweg beschult werden“, fügt er hinzu, und die Stadt sei verpflichtet, Schulplätze bereitzustellen.

Die Stadt Niederkassel geht einen anderen Weg geht. Auch die Erweiterung des Schulzentrums Nord wird deutlich teurer als geplant. Auf 65 Millionen Euro schätzte die Verwaltung die Kosten für ein neues Schulgebäude, Campusrestaurant und Mehrzweckhalle noch im vergangenen Jahr – 91 Millionen war die jüngste Prognose. Anders als Siegburg untersucht die Stadt Niederkassel die Pläne aber nun akribisch auf Einsparmöglichkeiten. 69 einzelne Positionen diskutierte der jüngste Schulausschuss, etwa die Anzahl von Stellplätzen für Fahrräder und Autos oder die Frage, ob Drehflügel- oder Schiebetüren eingebaut werden; auch Decken- und Wandanstriche, Regelungstechnik und Beleuchtungsmitteln kamen auf den Prüfstand. Um gut 900.000 Euro war die Kostenprognose anschließend geringer. „Bei den aktuellen Kostensteigerungen würde man als Privatbauherr das Vorhaben zurückstellen, als Stadt können wir nicht warten“, konstatiert der Niederkasseler Beigeordnete Carsten Walbröhl gleichwohl.

Die Stadt Troisdorf geht nach wie vor davon aus, dass ihre Kostenprognose für den Neubau der Gertrud-Koch-Gesamtschule stabil bleibt. Zwar verzeichnete die Stadt bei den Dachabdichtungsarbeiten eine Kostensteigerung um knapp elf Prozent. Aber: „Bisher bewegt sich das Projekt weitestgehend im Kostenrahmen“, teilt die Stadt mit. Der liegt bislang bei rund 50 Millionen Euro, also weit unter den geschätzten Kosten in Siegburg und Niederkassel. In die Zukunft blickt die Stadt auch eher optimisch: „Da die Stadt den Neubau nicht en bloc vergeben hat, sondern in verschiedenen Schritten ausschreibt, kann sie bei einem Nachlassen der Baukonjunktur in Deutschland auch von möglicherweise wieder fallenden Preisen profitieren.“

Erzbistum konnte Kostenrahmen bislang halten

In Bad Honnef sind die Bauarbeiten auf dem Gelände der Gesamtschule Sankt Josef nicht ganz beendet. An der Bismarckstraße entsteht der von manchem Passanten kritisch beäugte Glockenturm, an den Außenanlagen wird gewerkelt. Am 29. August wird die brandneue Schule, die manchen städtischen Gebäudemanager angesichts Mängelverwaltung und Flickschusterei neidisch machen dürfte, an der Bismarckstraße eingeweiht.

Gut 32 Millionen Euro wird das Erzbistum Köln als Schulträger dann in die hochmoderne Clusterschule mit allen technischen Finessen samt wettkampffähiger Sporthalle investiert haben – ein Kostenrahmen, der trotz der aktuellen Situation auf dem Bausektor habe gehalten werden können, wie das Bistum auf GA-Anfrage jetzt noch einmal untermauerte. Am historischen Schulstandort – früher gab es dort im alten Gemäuer die Realschule Sankt Josef, die sukzessive auslief – ist eine vierzügige Gesamtschule entstanden.

Foto: Frank Homann Beim Bau der Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef konnte das Erzbistum den veranschlagten Kostenrahmen halten.

Während das Schulzentrum Neuenhof saniert wird, werden rund 800 Schülerinnen und Schüler in Containern unterrichtet.

Dass das Bistum am Standort die Preisexplosion beim Bauen noch zu spüren bekommen dürfte, ist kaum von der Hand zu weisen. Schließlich sind gleich neben der neuen Schule auf dem alten Sportplatz mehrere Wohnhäuser geplant, ein Projekt, das zumindest in Teilen auch als Kompensation für die erhebliche Schulinvestition angedacht war. Der Sportplatz, dessen Erhalt oder Nicht-Erhalt die Bad Honnefer gespalten hatte, werde noch dieses Jahr zurückgebaut, so das Bistum. Ein Architektenwettbewerb für das neue Wohnquartier sei auf dem Weg. Vorgesehen sei, mit dem Bau 2023 zu beginnen. Welche Beträgt die Fachfirmen dann in ihre Kostenvoranschläge schreiben, bleibt abzuwarten.