So gesehen Sag es mit Brings

Viele wichtige Dinge sind über den Frieden schon gesagt worden im Laufe der Jahrhunderte „Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen“, befand Erich Maria Remarque. Sein Anti-Kriegs-Epos „Im Westen nichts Neues“ hat es in schonungslos-sehenswerter Neuverfilmung gerade zu Oskar-Weihen gebracht. Ein Muss übrigens für alle an den Hebeln der Macht, die auch jetzt wieder den Frieden mit Füßen treten. „Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens“, wird der Dalai Lama zitiert. Und, als hätte er so manches in seiner russischen Heimat von heute vorausgesehen, Michail Gorbatschow: „An den Frieden denken heißt, an die Kinder denken.“