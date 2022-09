So gesehen über eine Honnefer Begegnung in New York : So klein ist die Welt

Wo einst die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York stammen, wo heute das 9/11 Memorial zu finden ist, treffen sich viele Menschen – natürlich zufällig auch aus Bad Honnef. Foto: Claudia Sülzen

Bad Honnef Gut 6000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Bad Honnef und New York. Wie wahrscheinlich ist es, dass man im Big Apple zufällig über Bekannte „stolpert“? GA-Redakteurin Claudia Sülzen weiß dazu jetzt mehr.



Annähernd neun Millionen Menschen leben alleine in New York City. Auf mehr als 18 Millionen Einwohner kommt die Metropolregion, aus der Tausende und Abertausende täglich ins Herz von „Big Apple“ einpendeln und U-Bahnen und Straßen fluten. Gemessen daran sowie an, laut Statistik der Fremdenverkehrsagentur, bis zu 66 Millionen Touristen jährlich, davon im Rekordjahr vor der Pandemie 2019 an die 13 Millionen aus dem Ausland, dürfte die Wahrscheinlichkeit, mitten in Manhattan ein bekanntes Gesicht aus der Heimat zu entdecken, gegen Null gehen. Und doch ist genau das der Verfasserin dieser Zeilen passiert.

Empire State Building, Chrysler Building, Summit One Vanderbilt, jener erst 2020 fertiggestellte Superwolkenkratzer samt Glasaufzug im 91. Stock: Schon durch seine rund 6000 Wolkenkratzer ist New York eine Aneinanderreihung von Superlativen. Und stimmt angesichts der Millionen Lichter alleine am Times Square, die rund um die Uhr blinken und glitzern, nachdenklich. Die Energiekrise, sie scheint weit weg.

Bad Honnefer Zusammentreffen am 9/11 Memorial

Auf dem Weg zum 9/11 Memorial dann straften insgesamt vier Bad Honnefer jede Wahrscheinlichkeitsrechnung Lügen. „Sie sind doch aus Bad Honnef“, so lautete plötzlich die fröhliche Ansage. Was ist schon eine Luftlinie von 6000 Kilometern angesichts der normalerweise nur einen Querstraße, die das eigene Heim von jenem dieser New Yorker Zufallsbegegnung trennt?