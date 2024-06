Enorm gestiegener Bedarf So viele Kindergartenplätze fehlen aktuell in Bad Honnef

Das neue Kindergartenjahr beginnt am 1. August. Und es fehlen derzeit noch 77 Plätze in der Stadt Bad Honnef, wie die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses während der jüngsten Sitzung von der Verwaltung erfuhren. Im Vergleich zu den Vorjahren ein enorm gestiegener Bedarf – in den letzten Jahren fehlten maximal 20 Plätze.