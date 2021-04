FSJ bei der Kirche in Bad Honnef : Soziale Arbeit statt Reisen ins Ausland

FSJ bei der Kirche in Bad Honnef

Malena Meyer absolviert seit Sommer 2020 ein FSJ bei der evangelischen Kirche in Bad Honnef. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Malena Meyer musste ihre Pläne nach dem Abi wegen der Pandemie ändern – und kann ein FSJ bei der evangelischen Kirche in Bad Honnef empfehlen.

Es war eine Notlösung, doch entpuppte sich als Glücksfall: Malena Meyer begann im August 2020 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der evangelischen Gemeinde in Bad Honnef. Eigentlich, erzählt die 18-Jährige, wollte sie nach dem Abitur im vergangenen Jahr erst einmal reisen – doch das gestaltete sich wegen der Pandemie schwierig. „Ich habe mich dann entschieden, Zuhause zu bleiben und etwas in der Nähe zu machen.“

Bei der evangelischen Kirche zu arbeiten, war für sie das Naheliegendste. Die Bad Honneferin ist seit ihrer Konfirmation in der Jugendetage der Gemeinde aktiv, half regelmäßig bei Aktionen und Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen aus. „Das hat mir immer viel Spaß gemacht.“ Schon zuvor hatten die Jugendleiter überlegt, eine FSJ-Stelle zu schaffen, dank Malena setzte die Kirche es dann auch schnell um. „Ich hab mich gefreut, ein bisschen tiefer in die Gemeindearbeit einzusteigen.“

Malena übernahm dazu ein weiteres Projekt, das sich vornehmlich an Kinder und Jugendliche richtet: jeden Tag gibt es auf der Webseite ein Video, das auf unterhaltsame Weise eine Geschichte aus der Bibel behandelt. Diese Arbeiten konnte sie oft im Homeoffice erledigen.

„Auf jeden Fall sollte man viel Kreativität und Energie mitbringen“, meint Malena. Für sie hatte das FSJ neben der spannenden Arbeit einen positiven Nebeneffekt: Es hat sie in ihrem Berufswunsch bestärkt, „etwas mit Medien“ machen zu wollen. Die Online-Tätigkeiten für die Gemeinde haben ihr hier zusätzlich gute Übungsmöglichkeiten verschafft. Zum Wintersemester möchte sie Mediendesign studieren – am liebsten in der Nähe, sodass sie weiterhin für die Gemeinde tätig sein kann.