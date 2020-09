Bad Honnefer melden Schäden per App : Buche zerschmettert Pferdsgalgenkreuz

Bad Honnef Über die neue App Meldoo können Bad Honnefer Schäden ans Rathaus melden. Bislang 170 Mal machten sie davon Gebrauch, zuletzt wegen eines zerstörten Wegekreuzes.

Schon in den ersten Wochen nach der Einführung von Meldoo haben Bad Honnefer das neue Kommunikationsangebot der Stadt rege genutzt. 170 größere und kleinere Mängel wurden über die Smartphone-App gemeldet, 118 davon sind laut Verwaltung schon behoben, die anderen Meldungen in Bearbeitung.

Damit habe Meldoo sich seit Anfang August zu einem erfolgreichen Kanal entwickelt, um die Stadt sauberer und sicherer zu machen. Via App laufen Meldungen und Beschwerden direkt bei den Fachdiensten der Stadtverwaltung auf. Ganz oben auf der Liste der gemeldeten Mängel steht der Müll, wenn etwa Plastiktüten und Unrat im Grünen oder Glasscherben auf den Wegen gefunden werden. Ein Beispiel aus den vergangenen Tagen ist das beschädigte Pferdsgalgenkreuz, das abseits der Wanderwege im Wald zwischen Schmelztalstraße und Stellweg stand. Die mächtige Buche dahinter war auseinander gebrochen und hatte das Kreuz unter sich begraben. Der Sage nach erinnert es an ein Unglück aus dem Dreißigjährigen Krieg. Zudem soll es eine magische Ausstrahlung haben. Am Samstag wurde der Schaden gemeldet, schon am Montag wurde das Kreuz aus dem Wald geholt. Diese Nachricht ging auch auf den Melder. Wie es weitergeht, wird nun das Gebäudemanagement prüfen.