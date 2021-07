Spendenaktion in Aegidienberg : Zweitklässlerin erhält neues Rad

Bad Honnef Unbekannte haben das Fahrrad einer Zweitklässlerin Anna aus Bad Honnef-Aegidienberg zerstört, welches vor der Fahrradwoche auf dem Schulhof abgestellt werden sollte. Eine unglaubliche Spendenaktion der Aegidienberger sorgte jetzt dafür, dass ihre Tränen schnell trocknen konnten.

Was außer dauerhaft Durchzug muss der Mensch im Kopf haben, der das auf dem Aegidienberger Schulhof abgestellte Zweirad einer Zweitklässlerin derart beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist? Die bitteren Tränen von Anna, Schülerin der Theodor-Weinz-Schule, trockneten aber schnell. Für die Fahrradwoche sollten die Kinder ihr Rad am Vorabend an der Schule abstellen. Als die Mitschüler merkten, dass gehässige Menschen Annas Drahtesel zerstörten, setzte sich im Bad Honnefer Höhenort eine Welle der Solidarität in Gang.